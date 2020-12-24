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Переболевших коронавирусом россиян предупредили, что алкоголь может быть крайне опасен

Переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за употребления алкоголя. Об этом 24 декабря предупредил нарколог Игорь Лазарев.

Главная опасность, по его словам, связана с интоксикационным синдромом, который, как и коронавирусная инфекция, способствует тромбообразованию.

«Возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью», — цитирует Лазарева РИА Новости.

Чтобы избежать этого синдрома, который обычно называют похмельем, медик посоветовал в первую очередь контролировать количество употребляемого алкоголя и не отпивать из бокала чаще чем раз в полчаса.

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Комментарии (6)

Fruit Bat
Синька опасна для здоровья и без коронавируса, знаете ли. А речь именно о синьке, а не о бокале шампанского.
264729321
Вот, к примеру, переболел бессимптомно и не знаешь об этом; набухаешься в Новый год и всё, амба.
Sonata
Где можно посмотреть публикации нарголога Лазарева в Lancet?
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