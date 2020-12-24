Переболевших коронавирусом россиян предупредили, что алкоголь может быть крайне опасен

Переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за употребления алкоголя. Об этом 24 декабря предупредил нарколог Игорь Лазарев.

Главная опасность, по его словам, связана с интоксикационным синдромом, который, как и коронавирусная инфекция, способствует тромбообразованию.

«Возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью», — цитирует Лазарева РИА Новости.