Во Внуково пассажир во время посадки в самолёт избил бортпроводника

Пьяный пассажир устроил драку с проводником перед вылетом самолёта в Киров из столичного аэропорта Внуково. Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости.



По данным агентства, бортпроводник не пропускал нетрезвого мужчину к своему месту. Тот ответил несколькими ударами по лицу и телу руками и ногами. Буйного пассажира задержала полиция, в Киров он в ближайшее время не улетит.

У пострадавшего сотрудника авиакомпании диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушибы.