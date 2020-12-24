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Во Внуково пассажир во время посадки в самолёт избил бортпроводника

Пьяный пассажир устроил драку с проводником перед вылетом самолёта в Киров из столичного аэропорта Внуково. Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бортпроводник не пропускал нетрезвого мужчину к своему месту. Тот ответил несколькими ударами по лицу и телу руками и ногами. Буйного пассажира задержала полиция, в Киров он в ближайшее время не улетит.

У пострадавшего сотрудника авиакомпании диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушибы.

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Комментарии (2)

264732251
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Заранее большое человеческое спасибо.
Алекс64
Беда?.. Скорее всего! После фаллоса рейтинг себе поднимают.
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