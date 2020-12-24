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«Найдем и будем препятствовать». Киев пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму

Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и грозится «обязательно найти» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Об этом 24 декабря заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.

«Было заявление, что привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.

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Комментарии (11)

Swift_
..... не дешевле ли почистить Кубань и поставить там водозаборы ? ..... перекачивая воду в паводковый период в водохранилища Крыма или цель другая ???
261933551
К сожалению, это стало ещё наглядней: радость от того, что у соседа корова сдохла. Ну и Бог с ними.
Guest1234
не съем, так понадкусываю...
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