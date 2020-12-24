«Найдем и будем препятствовать». Киев пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму

Украина в курсе планов по опреснению воды в Крыму и грозится «обязательно найти» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Об этом 24 декабря заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.



«Было заявление, что привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — цитирует Кулебу РИА Новости.

