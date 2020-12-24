БГ закончит год рождественским концертом

Коронавирусные ограничения суровы, но музыка сильнее. По крайней мере, в случае с Борисом Гребенщиковым это правило работает. 27 декабря легендарный БГ и «Аквариум» закроют 2020 год концертом в клубе «Морзе». Мероприятие пройдет с соблюдением всех норм и официально согласовано. (16+)

Вообще-то этого концерта поклонники Бориса Борисовича ждали еще весной, но долгожданная встреча состоится лишь сейчас. Так, концерт получил название «рождественский» и может стать прекрасным новогодним подарком для всех ценителей БГ, коих немало.

Сам Гребенщиков, вероятно, тоже соскучился. Впрочем, музыкант времени даром не терял — он не только пел под гитару на видео, выкладывая в интернет свои «Подношения интересному времени», но и выпустил два альбома — «Знак огня» и «Услышь меня хорошая». Последний релиз из перепетых народных песен Борис Борисович сделал для благотворительной организации «Ночлежка». Его нет на стриминговых сервисах, а послушать и скачать его можно только на сайте «Ночлежки».



Но сейчас, кажется, с домоседством покончено. Концерт «Аквариума» в Петербурге станет первым в запланированном гастрольном графике группы: пара десятков городов расписана у коллектива до мая и очень хочется верить, что пандемия отступит, и все шоу состоятся.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

