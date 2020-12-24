Ректор Горного университета Литвиненко требует нового подхода к госрегулированию ТЭК. Его поддержал глава Сбербанка

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко заявил о необходимости повышения компетенции регулирования сырьевого сектора России.
Выступая на заседании общественного совета Минэнерго 24 декабря, Литвиненко предложил обратиться к Владимиру Путину с предложением о «введении новой компетенции государственного регулирования всего сырьевого сектора».
Необходимость такого обращения он объяснил недостатками нынешнего положения вещей, при котором за разные задачи отрасли отвечают несколько ведомств, включая Минэнерго и Минприроды. Это, по версии ректора Горного университета, обуславливает отставание России на несколько десятилетий от развитых стран, передает «Интерфакс».
Позицию Владимира Литвиненко поддержал глава Сбербанка Герман Греф. «Министерство энергетики действительно находится «между», компетенции явно не хватает. Поэтому проблемы начинаются в другой сфере и заканчиваются в другой сфере, — заявил банкир. — Хотелось бы действительно видеть Министерство энергетики чуть-чуть более универсальным, потому что мы часто сталкиваемся... здесь Министерство финансов, здесь соответствующие ресурсные ведомства и т.д. Хотелось бы, чтобы у коллег было чуть-чуть побольше собственных полномочий».