Выборы в муниципалитете, где мандат потерял брат спикера петербургского парламента, пройдут в течение года

Избирательная комиссия муниципалитета «Ланское» («Чёрная речка») признала недействительными итоги выборов 2019 года по второму округу, где победу одержали пятеро единороссов, в том числе брат спикера парламента Василий Макаров. «Фонтанке» 24 декабря это подтвердили в пресс-службе городской избирательной комиссии.



Новые выборы по 2-му округу муниципалитета будут назначены в течение года. Отменить результаты выборов в округе муниципалитета «Ланское» ранее постановил суд.



Истцом выступал активист «Открытой России» Павел Чупрунов. В ходе выборной кампании ему несколько раз отказывали в регистрации кандидатом.

