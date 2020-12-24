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Выборы в муниципалитете, где мандат потерял брат спикера петербургского парламента, пройдут в течение года

Избирательная комиссия муниципалитета «Ланское» («Чёрная речка») признала недействительными итоги выборов 2019 года по второму округу, где победу одержали пятеро единороссов, в том числе брат спикера парламента Василий Макаров. «Фонтанке» 24 декабря это подтвердили в пресс-службе городской избирательной комиссии.

Новые выборы по 2-му округу муниципалитета будут назначены в течение года. Отменить результаты выборов в округе муниципалитета «Ланское» ранее постановил суд.

Истцом выступал активист «Открытой России» Павел Чупрунов. В ходе выборной кампании ему несколько раз отказывали в регистрации кандидатом.

После череды судов, привлечения судебных приставов, Центризбиркома и Горизбиркома ему удалось получить удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты, однако в бюллетень его так и не включили.

В выборах в «Ланском» («Черной речке») принимали участие 24 кандидата, из них 20 представляли «Единую Россию».

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