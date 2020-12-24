Выборы в муниципалитете, где мандат потерял брат спикера петербургского парламента, пройдут в течение года

Избирательная комиссия муниципалитета «Ланское» («Чёрная речка») признала недействительными итоги выборов 2019 года по второму округу, где победу одержали пятеро единороссов, в том числе брат спикера парламента Василий Макаров. «Фонтанке» 24 декабря это подтвердили в пресс-службе городской избирательной комиссии.
Новые выборы по 2-му округу муниципалитета будут назначены в течение года. Отменить результаты выборов в округе муниципалитета «Ланское» ранее постановил суд.
Истцом выступал активист «Открытой России» Павел Чупрунов. В ходе выборной кампании ему несколько раз отказывали в регистрации кандидатом.
После череды судов, привлечения судебных приставов, Центризбиркома и Горизбиркома ему удалось получить удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты, однако в бюллетень его так и не включили.
В выборах в «Ланском» («Черной речке») принимали участие 24 кандидата, из них 20 представляли «Единую Россию».