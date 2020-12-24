FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.46р91.98р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

И хочется и колется. ККИ освободили 16 участков от стихийно выросших ёлок

В Петербурге начались предновогодние рейды сотрудников комитета по контролю за имуществом. Чиновники ищут несанкционированные ёлочные базары и находят. За первые дни были освобождены 16 земельных участков, о чём 24 декабря сообщают в Смольном.

«С 20 по 31 декабря на улицах города размещаются так называемые ёлочные базары. Данные торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), предприниматели должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок. В случае отсутствия правовых оснований на занятие земельного участка, конструкции торговых точек демонтируются, реализуемые деревья изымаются», — рассказали в ККИ.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

На сегодняшний день комитет уже проверил Невский, Московский, Фрунзенский, Приморский, Кировский, Красногвардейский и Калининский районы. Ёлки и палки изъяли на улицах Щербакова, Замшиной, Орджоникидзе, на Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской улицах, на проспектах Космонавтов и Большевиков, а также были ликвидированы три елочных базара на Будапештской улице.

ККИ

«В отношении недобросовестных предпринимателей ведется работа по привлечению к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства)», — отметили чиновники.

Где легально купить главный символ Нового года — читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Pupin
А как же статья за незаконное предпринимательство?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний