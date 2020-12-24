В Петербурге начались предновогодние рейды сотрудников комитета по контролю за имуществом. Чиновники ищут несанкционированные ёлочные базары и находят. За первые дни были освобождены 16 земельных участков, о чём 24 декабря сообщают в Смольном.
«С 20 по 31 декабря на улицах города размещаются так называемые ёлочные базары. Данные торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), предприниматели должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок. В случае отсутствия правовых оснований на занятие земельного участка, конструкции торговых точек демонтируются, реализуемые деревья изымаются», — рассказали в ККИ.
На сегодняшний день комитет уже проверил Невский, Московский, Фрунзенский, Приморский, Кировский, Красногвардейский и Калининский районы. Ёлки и палки изъяли на улицах Щербакова, Замшиной, Орджоникидзе, на Софийской, Прибрежной, Народной, Караваевской, Варшавской, Краснопутиловской, Пражской, Бухарестской улицах, на проспектах Космонавтов и Большевиков, а также были ликвидированы три елочных базара на Будапештской улице.
ККИ
«В отношении недобросовестных предпринимателей ведется работа по привлечению к административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства)», — отметили чиновники.
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