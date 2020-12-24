В Петербурге начались предновогодние рейды сотрудников комитета по контролю за имуществом. Чиновники ищут несанкционированные ёлочные базары и находят. За первые дни были освобождены 16 земельных участков, о чём 24 декабря сообщают в Смольном.



«С 20 по 31 декабря на улицах города размещаются так называемые ёлочные базары. Данные торговые точки должны быть включены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), предприниматели должны иметь правоустанавливающие документы на занимаемый земельный участок. В случае отсутствия правовых оснований на занятие земельного участка, конструкции торговых точек демонтируются, реализуемые деревья изымаются», — рассказали в ККИ.