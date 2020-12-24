FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.46р91.98р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Среда джаза с Давидом Голощекиным — Etta James And Eddie «Cleanhead» Vinson ‎– The Late Show

The Late Show — запись выступления в Лос-Анджелесе блюзовой вокалистки Этты Джеймс с альт-саксофонистом и исполнителем блюза Эдди “Cleanhead” Винсоном.

Среда джаза

fontanka.ru

скачать

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний