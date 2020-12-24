Среда джаза с Давидом Голощекиным — Etta James And Eddie «Cleanhead» Vinson – The Late Show
The Late Show — запись выступления в Лос-Анджелесе блюзовой вокалистки Этты Джеймс с альт-саксофонистом и исполнителем блюза Эдди “Cleanhead” Винсоном.
Среда джаза с Давидом Голощекиным — Etta James And Eddie «Cleanhead» Vinson – The Late Show
The Late Show — запись выступления в Лос-Анджелесе блюзовой вокалистки Этты Джеймс с альт-саксофонистом и исполнителем блюза Эдди “Cleanhead” Винсоном.
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