В Эрмитаже покажут фарфоровую «оттепель»

Выставка советского фарфора периода «оттепели» в этом сезоне пройдёт в рамках цикла «Поднесение к Рождеству». В Зимнем дворце покажут фарфоровые сервизы, вазы, мелкую пластику 1950 — 1960-х годов. Всего будет порядка ста шестидесяти предметов, и выставка обещает быть одной из самых приятных традиционных рождественских экспозиций Эрмитажа.
Полное название выставки — «Декоративный минимализм. «Оттепель» в советском фарфоре» — намекает на презентацию особого стиля «оттепели». Декоративный минимализм — возможно, самый осознанный стиль в истории отечественного фарфора. До революции фарфоровые производства часто повторяли модные решения западноевропейских мануфактур, кроме того, фарфор был предметом элитарным, не функциональным в быту большинства людей. Затем был яркий — но опять же не функциональный — агитационный фарфор. Фарфор «оттепели», с одной стороны, стал по-настоящему домашним, прижился на кухнях новеньких «хрущевок», с другой стороны — за счёт бэкграунда ЛФЗ получился очень стильным. В нем есть и эхо модерна начала XX века, и отголоски увлечения Японией того же времени, и осмысленные открытия авангардистов.
В общем говоря, это действительно стильные вещи, а не бессмысленное «дорого-богато» из серванта.
Выставка «Декоративный минимализм. «Оттепель» в советском фарфоре» пройдёт в Зимнем дворце с 26 декабря 2020 г. по 4 апреля 2021 г. Обратите внимание, что с 30 декабря по 11 января музей закрыт. 6+
Анастасия Семенович