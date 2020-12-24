Смольный в 2020 году выдал 830 млн рублей льготных кредитов на развитие промышленности. Некоторые получили займы по два раза

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил два новых льготных займа на общую сумму 49 млн рублей. Как сообщил 24 декабря аппарат вице-губернатора Евгения Елина, на последнем в этом году заседании Наблюдательного совета была одобрена заявка «НТФФ «Полисан» на 34 млн рублей. Деньги пойдут на повышение производительности производственного участка лекарственных средств.



Производственная компания «Клевер» получила кредит на 15 млн рублей. На эти деньги она планирует рефинансировать приобретенную в лизинг автоматизированную линию по производству труб из полипропилена.

