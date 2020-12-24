Смольный в 2020 году выдал 830 млн рублей льготных кредитов на развитие промышленности. Некоторые получили займы по два раза

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил два новых льготных займа на общую сумму 49 млн рублей. Как сообщил 24 декабря аппарат вице-губернатора Евгения Елина, на последнем в этом году заседании Наблюдательного совета была одобрена заявка «НТФФ «Полисан» на 34 млн рублей. Деньги пойдут на повышение производительности производственного участка лекарственных средств.
Производственная компания «Клевер» получила кредит на 15 млн рублей. На эти деньги она планирует рефинансировать приобретенную в лизинг автоматизированную линию по производству труб из полипропилена.
Всего в 2020 году наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил 14 заявок на общую сумму 829 млн рублей. Некоторые предприятия («Завод Магнетон», «Активный Компонент», «Европартнер») воспользовались займами по два раза за год. Это «говорит о своевременности принятых решений по введению двух новых программ финансирования и снижению процентных ставок по займам до 1%», — отмечается в сообщении аппарата вице-губернатора.
С момента начала работы Фонд распределил льготные кредиты на 2,8 млрд рублей. Общая капитализация Фонда сейчас составляет 2,65 млрд рублей. Реализация проектов, на которые идут средства, позволит привлечь в экономику города более 8 млрд частных инвестиций, создать более 720 новых рабочих мест, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней более чем на 5,7 млрд рублей.