«Силовые машины» объяснили, за что требуют с «Норникеля» 2,8 млрд рублей

Петербургские «Силовые машины» обратились в арбитражный суд Москвы с иском к «Норильскому никелю» на 2,8 млрд рублей. Причиной спора стали работы по модернизации Норильской ТЭЦ-2, рассказали «Фонтанке» 24 декабря в компании.



«В настоящее время АО «Силовые машины» заканчивают работы по строительству первого блока Норильской ТЭЦ-2. В процессе строительства «Силовыми машинами» были выполнены дополнительные работы, не предусмотренные договором. В их объем, в том числе, входит строительство эстакады для системы трубопроводов, строительство новых газоходов, не предусмотренных исходным техническим заданием, перенос трансформатора, трубопроводов, грузоподъёмного оборудования и другие. В связи с тем, что в рамках переговорного процесса договоренности об оплате пока не достигнуты, АО «Силовые машины» подали иск в арбитражный суд для целей урегулирования вопроса об объеме и стоимости работ, подлежащих компенсации», — сообщили в «Силовых машинах».

