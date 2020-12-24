«Силовые машины» объяснили, за что требуют с «Норникеля» 2,8 млрд рублей

Петербургские «Силовые машины» обратились в арбитражный суд Москвы с иском к «Норильскому никелю» на 2,8 млрд рублей. Причиной спора стали работы по модернизации Норильской ТЭЦ-2, рассказали «Фонтанке» 24 декабря в компании.
«В настоящее время АО «Силовые машины» заканчивают работы по строительству первого блока Норильской ТЭЦ-2. В процессе строительства «Силовыми машинами» были выполнены дополнительные работы, не предусмотренные договором. В их объем, в том числе, входит строительство эстакады для системы трубопроводов, строительство новых газоходов, не предусмотренных исходным техническим заданием, перенос трансформатора, трубопроводов, грузоподъёмного оборудования и другие. В связи с тем, что в рамках переговорного процесса договоренности об оплате пока не достигнуты, АО «Силовые машины» подали иск в арбитражный суд для целей урегулирования вопроса об объеме и стоимости работ, подлежащих компенсации», — сообщили в «Силовых машинах».
Но акцентировали внимание, что, несмотря на этот шаг, продолжают переговоры, и, если договоренность будет достигнута, компания не исключает возможности решить спор мирным путем.
«Считаем важным подчеркнуть, что иск АО «Силовые машины» в отношении ПАО ГМК «Норильский никель» не направлен на прекращение действующего контракта, компания продолжает работы по строительству второго блока в соответствии со всеми договорными обязательствами», — отметили в «Силмаше».
«Силовые машины» модернизируют ТЭЦ-2 по контракту с «Норникелем». Ранее сообщалось, что к сентябрю были завершены строительно-монтажные работы на энергоблоке №1, его готовили к проведению комплексного опробования. Завершение реконструкции энергоблока №2 и ввод его в эксплуатацию запланированы на первый квартал 2022 года.