В московской «Коммунарке» скончался золотодобытчик из списка Forbes

Колымский бизнесмен — основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов скончался на 72-м году жизни. Об этом пишет «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Чугунова 24 декабря.

Бизнесмен умер в Москве в госпитале «Коммунарка», специализирующемся на пациентах с коронавирусом, пишет издание «Весьма».

Владимир Христов являлся почетным гражданином Магаданской области, экс-депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов. За почти сорок лет работы на золотодобывающих предприятиях Магаданской области он прошел путь от помощника машиниста экскаватора до первого руководителя предприятия, председателя совета директоров.