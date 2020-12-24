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В московской «Коммунарке» скончался золотодобытчик из списка Forbes

Колымский бизнесмен — основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов скончался на 72-м году жизни. Об этом пишет «Магаданская правда» со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Чугунова 24 декабря.

Бизнесмен умер в Москве в госпитале «Коммунарка», специализирующемся на пациентах с коронавирусом, пишет издание «Весьма».

Владимир Христов являлся почетным гражданином Магаданской области, экс-депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов. За почти сорок лет работы на золотодобывающих предприятиях Магаданской области он прошел путь от помощника машиниста экскаватора до первого руководителя предприятия, председателя совета директоров.

В 2020 году Христов занял 192-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 500 миллионов долларов. По итогам 2019 года «Сусуманзолото» добыла примерно шесть тонн золота.

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