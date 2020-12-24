FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.46р91.98р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Итоговая программа «Инсайд» с Александром Горшковым сегодня в эфире «Фонтанки»

Главный редактор «Фонтанки.ру» сегодня в 18 часов подведет итоги необычного года в программе «Инсайд», которая выходит в эфир в нашем паблике «ВКонтакте» и транслируется на страницах «Фонтанки».

Как уходящий год выглядел из кресла главного редактора главного городского информационного портала? Александр Горшков аккумулирует огромные потоки информации, поэтому смотрит на многие известные события с непривычного для нас ракурса.

Вы можете поучаствовать в эфире «Инсайда», задав свой вопрос редакции «Фонтанки» на любую волнующую вас тему.

Вы также можете предложить «Фонтанке» интересную тему для публикации или поделится событием, которое почему-то прошло мимо нас.

Оставляйте свои комментарии прямо здесь, под этим текстом, либо в нашем паблике «ВКонтакте» под соответствующим анонсом.

«Фонтанка» во «ВКонтакте» — https://vk.com/fontanka

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний