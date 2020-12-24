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Кот Бориса Джонсона напал на голубя. «Просто я люблю шоу»

Главный мышелов Великобритании, кот премьер-министра Бориса Джонсона Ларри поохотился на голубя. Засняли этот процесс журналисты, которые утром 24 декабря ждали у официальной резиденции премьера заявление по поводу Brexit.

Вскоре в официальном аккаунте кота в Twitter перепостили эту запись. Подпись гласит: «Я просто люблю шоу... (Ни один голубь не пострадал при съемке этого видео)».

Птица и правда сумела вырваться из лап Ларри — похоже, что нанести ей травмы он не успел. В комментариях предполагают, как мог бы выглядеть «объективный репортаж» BBC по этому поводу:

«Голубь: — Это был ужасный инцидент, на меня жестоко напали, и мне посчастливилось сбежать, сохранив свою жизнь.

Кот Ларри: — Мне нужно было немного потренироваться, и этот голубь встал у меня на пути. Произошло неизбежное столкновение».

Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года — завел его еще премьер-министр Дэвид Кэмерон. Свой пост он сохраняет вне зависимости от смены политических сил у власти.

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