Вскоре в официальном аккаунте кота в Twitter перепостили эту запись. Подпись гласит: «Я просто люблю шоу... (Ни один голубь не пострадал при съемке этого видео)».

Главный мышелов Великобритании, кот премьер-министра Бориса Джонсона Ларри поохотился на голубя. Засняли этот процесс журналисты, которые утром 24 декабря ждали у официальной резиденции премьера заявление по поводу Brexit.

Птица и правда сумела вырваться из лап Ларри — похоже, что нанести ей травмы он не успел. В комментариях предполагают, как мог бы выглядеть «объективный репортаж» BBC по этому поводу:

«Голубь: — Это был ужасный инцидент, на меня жестоко напали, и мне посчастливилось сбежать, сохранив свою жизнь.



Кот Ларри: — Мне нужно было немного потренироваться, и этот голубь встал у меня на пути. Произошло неизбежное столкновение».



Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года — завел его еще премьер-министр Дэвид Кэмерон. Свой пост он сохраняет вне зависимости от смены политических сил у власти.

