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Железнодорожный проспект перекроют до середины января и затем ограничат проезд по улице Бабушкина

Фото: ГАТИ Петербурга

Схема движения транспорта в Невском районе Петербурга изменится с конца декабря 2020 года и до конца января 2021 года. Причиной станут работы по прокладке инженерных сетей, которые ведет ООО «Сэтл Сити».

Как сообщает 24 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года будет перекрыто движение по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина. При этом с 11 по 13 января проезд по участку откроют с ограничением.

Затем с 16 по 17 января и с 23 по 24 января ограничат движение транспорта по улице Бабушкина от Железнодорожного проспекта до Фарфоровской улицы. А с 30 по 31 января этот участок перекроют.

Фото: ГАТИ Петербурга

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