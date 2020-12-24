Схема движения транспорта в Невском районе Петербурга изменится с конца декабря 2020 года и до конца января 2021 года. Причиной станут работы по прокладке инженерных сетей, которые ведет ООО «Сэтл Сити».



Как сообщает 24 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года будет перекрыто движение по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина. При этом с 11 по 13 января проезд по участку откроют с ограничением.