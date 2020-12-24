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Чубайс и Ходорковский в споре о 3 млн долларов за встречу с Ельциным дошли до Кремля и отравления Навального

Заочная полемика о предвыборной кампании 1996 года между экс-руководителем Роснано Анатолием Чубайсом и бизнесменом Михаилом Ходорковским набирает обороты. От вопросов о том, кто кому и за что платил, переходят к актуальной повестке.

Ходорковский, которого Чубайс через свой Facebook брал на слабо и призывал извиниться, не стал затягивать и ответил в своём Telegram-канале 24 декабря. Он извинился дважды, но не за то, что задело оппонента, к консенсусу так и не пришли.

Бизнесмен отметил, что из его слов не следует, что «тот честный и публичный заработок» Чубайса — это взятка. «Готов повторить более подробно: мы, российский бизнес, заплатили вам лично (тогда безработному), по вашей просьбе 3 миллиона долларов за то, что вы пойдете к Ельцину, убедите его создать новый избирательный штаб и будете в нём работать», — пишет Ходорковский.

Он добавил, что, по его информации, часть денег Чубайс вложил в «Центр защиты частной собственности», который «был создан уже после выборов», а часть будто бы раздал друзьям. По его словам, деньги на президентскую кампанию — иные и по размерам, и по источникам. В заключение Ходорковский посетовал на «печальное ощущение»: якобы его оппонент играет на стороне Кремля и помогает отвлечь внимание от отравления Навального.

Чубайс вернул обвинение и написал, что если следовать логике Ходорковского, то и сам он «действует по заданию Кремля». «Всё просто. То, что для вас нормально (например, за деньги организовать встречу с президентом), для меня за пределами допустимого. То, что для вас невозможно (например, признать свою ошибку), для меня обязательно. Разные мы люди», — написал глава предвыборного штаба Бориса Ельцина в 1996 году.

О том, что Чубайс получил от олигархов деньги, Ходорковский рассказал в интервью Дмитрию Гордону. По его словам, в марте 1996-го бизнесмены решили убедить Бориса Ельцина не прислушиваться к силовикам, которые предлагали ввести в стране чрезвычайное положение и отменить выборы, опасаясь победы коммуниста Геннадия Зюганова. Встречу организовали через Чубайса, за что тот якобы потребовал 2–3 миллиона долларов.

Чубайс утверждает, что это ложь и 3 млн долларов бизнесмены тогда вложили в предвыборную кампанию. Он потребовал извинений от Ходорковского.

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Комментарии (10)

260551481
Как бы там не было, но "ржавому" веры куда меньше.
vic_5e4cd1938d1a8
Чума на оба ваших дома ...
Жаба с гадюкой ...
В В М
" Новичком " бы их всех.
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