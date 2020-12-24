Чубайс и Ходорковский в споре о 3 млн долларов за встречу с Ельциным дошли до Кремля и отравления Навального

Заочная полемика о предвыборной кампании 1996 года между экс-руководителем Роснано Анатолием Чубайсом и бизнесменом Михаилом Ходорковским набирает обороты. От вопросов о том, кто кому и за что платил, переходят к актуальной повестке.



Ходорковский, которого Чубайс через свой Facebook брал на слабо и призывал извиниться, не стал затягивать и ответил в своём Telegram-канале 24 декабря. Он извинился дважды, но не за то, что задело оппонента, к консенсусу так и не пришли.

Бизнесмен отметил, что из его слов не следует, что «тот честный и публичный заработок» Чубайса — это взятка. «Готов повторить более подробно: мы, российский бизнес, заплатили вам лично (тогда безработному), по вашей просьбе 3 миллиона долларов за то, что вы пойдете к Ельцину, убедите его создать новый избирательный штаб и будете в нём работать», — пишет Ходорковский.