Отчет Смольного: Рост коронавируса в Петербурге может возобновиться с прежней интенсивностью. «Стабилизация» неустойчива

График госпитализаций в Петербурге продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемической обстановки в городе. Но все может пойти прахом, если петербуржцы забудут про ограничения, сообщил 24 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
«На 24.12.2020 зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, 17 декабря. Значительно замедлился также рост недельной госпитализации, — говорится в опубликованном на сайте Смольного сообщении. — Стабилизация эпидемиологического процесса на текущей 52-й календарной неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер».
Но, как отметили в совете, наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера.
«В случае несоблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других противоэпидемических мер рост распространения инфекции может возобновиться с прежней интенсивностью», — считают там.
Как писала «Фонтанка», по данным федерального регистра, в Петербурге 24 декабря — 4733 заболевших коронавирусом за сутки. Это на тысячу больше, чем в официальной статистике, которая с ноября демонстрирует стабильность.