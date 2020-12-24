Отчет Смольного: Рост коронавируса в Петербурге может возобновиться с прежней интенсивностью. «Стабилизация» неустойчива

График госпитализаций в Петербурге продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемической обстановки в городе. Но все может пойти прахом, если петербуржцы забудут про ограничения, сообщил 24 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.



«На 24.12.2020 зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, 17 декабря. Значительно замедлился также рост недельной госпитализации, — говорится в опубликованном на сайте Смольного сообщении. — Стабилизация эпидемиологического процесса на текущей 52-й календарной неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер».

