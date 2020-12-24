FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.46р91.98р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Отчет Смольного: Рост коронавируса в Петербурге может возобновиться с прежней интенсивностью. «Стабилизация» неустойчива

График госпитализаций в Петербурге продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемической обстановки в городе. Но все может пойти прахом, если петербуржцы забудут про ограничения, сообщил 24 декабря межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«На 24.12.2020 зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, 17 декабря. Значительно замедлился также рост недельной госпитализации, — говорится в опубликованном на сайте Смольного сообщении. — Стабилизация эпидемиологического процесса на текущей 52-й календарной неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер».

Но, как отметили в совете, наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера.

«В случае несоблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других противоэпидемических мер рост распространения инфекции может возобновиться с прежней интенсивностью», — считают там.

Как писала «Фонтанка», по данным федерального регистра, в Петербурге 24 декабря — 4733 заболевших коронавирусом за сутки. Это на тысячу больше, чем в официальной статистике, которая с ноября демонстрирует стабильность.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Petr_SPb
Госпитализируют столько же, сколько выписывают, плюс ещё чуть-чуть, больше некуда. По свидетельству врача приёмного покоя скорая стала привозить в среднем более тяжёлых, чем раньше.
vdemidenko
Лечит не статистика, а врачи. Доверяйте врачам и соблюдайте рекомендации роспотребнадзора.
Guest1234
Критерии для госпитализации не изменились в связи с нехваткой мест в больницах на прошлой неделе? Почему этот вопрос всегда остается в стороне? Если нет, надо сказать, что не изменились, если изменились, необходимо сообщить, каким образом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний