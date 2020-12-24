Отечественные спорстмены могут использовать на Олимпиаде вместо гимна другую мелодию, которая связана с Россией. Об этом 24 декабря заявил глава национального олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ».



«Мы ограничены лишь в использовании национального гимна и гимнов нашего государства предыдущих лет. «Боже, царя храни», «Интернационал» не рассматриваются. Но мы можем использовать мелодию, так или иначе связанную с Россией», — заявил Поздняков.



Он добавил, что конкурс на мелодию может объявить специальный художественный совет, но окончательное решение примет исполком МОК.

