Отечественные спорстмены могут использовать на Олимпиаде вместо гимна другую мелодию, которая связана с Россией. Об этом 24 декабря заявил глава национального олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Мы ограничены лишь в использовании национального гимна и гимнов нашего государства предыдущих лет. «Боже, царя храни», «Интернационал» не рассматриваются. Но мы можем использовать мелодию, так или иначе связанную с Россией», — заявил Поздняков.
Он добавил, что конкурс на мелодию может объявить специальный художественный совет, но окончательное решение примет исполком МОК.
В ответ на это поэт Александр Шаганов в комментарии для РИА Новости предложил использовать песню «Конь» группы «Любэ», автором которой он является.
«Для торжественного мероприятия, с точки зрения мелодии, у песни «Конь» очень патетический финал», — заявил Шаганов.
«Фонтанка» предлагает читателями в комментариях писать свои варианты музыкальных композиций, связанных с Россией, под которые отечественным спортсменам будут вручать золотые медали Олимпиады.