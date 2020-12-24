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«Только мы с конем...» Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде под любую мелодию. Присылайте свои варианты

Отечественные спорстмены могут использовать на Олимпиаде вместо гимна другую мелодию, которая связана с Россией. Об этом 24 декабря заявил глава национального олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Мы ограничены лишь в использовании национального гимна и гимнов нашего государства предыдущих лет. «Боже, царя храни», «Интернационал» не рассматриваются. Но мы можем использовать мелодию, так или иначе связанную с Россией», — заявил Поздняков.

Он добавил, что конкурс на мелодию может объявить специальный художественный совет, но окончательное решение примет исполком МОК.

В ответ на это поэт Александр Шаганов в комментарии для РИА Новости предложил использовать песню «Конь» группы «Любэ», автором которой он является.

«Для торжественного мероприятия, с точки зрения мелодии, у песни «Конь» очень патетический финал», — заявил Шаганов.

«Фонтанка» предлагает читателями в комментариях писать свои варианты музыкальных композиций, связанных с Россией, под которые отечественным спортсменам будут вручать золотые медали Олимпиады.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (26)

260551481
У Цоя есть неплохие композиции...
SERGEY111
Гражданская Оборона " И снова темно " , Время Какать " Любовь и носки " либо Коррозия Металла " Абадон " .
dedmoroz_5e4d8827384c2
Если б был олимпийцем, то послал бы эту Олимпиаду с МОК и с ВАДА и с Русада и всю эту банда глобальную на три буквы, если нет флага и гимна моей страны, нацелился только на те соревнования , на которых мой флаг и гимн не запрещены придурками. Нет флага - нет команды!
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