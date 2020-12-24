Владимир Путин заявил, что российское правительство достойно отработало в 2020 году и «сохранило самообладание в условиях больших нагрузок». Об этом он заявил 24 декабря на итоговом заседании кабинета министров.



«В России в 2020 году удалось обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, а также не допустить критического спада экономики... Испытания 2020 года сплотили и укрепили власти», — заявил президент.