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«Испытания сплотили и укрепили власти». Путин проводит итоговое заседание правительства

Владимир Путин заявил, что российское правительство достойно отработало в 2020 году и «сохранило самообладание в условиях больших нагрузок». Об этом он заявил 24 декабря на итоговом заседании кабинета министров.

«В России в 2020 году удалось обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, а также не допустить критического спада экономики... Испытания 2020 года сплотили и укрепили власти», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что в новом году власти должны «как можно быстрее переходить от антикризисных мер к стратегической повестке дня». Опыт пандемии он призвал использовать «при решении ключевых задач в повседневной жизни».

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Комментарии (7)

Mikle776
То есть про повышение цен на продовольствие уже забыли? А то, что нищета сравнима с уровнем 2000г тоже пустяк? Сам президент это заявил, кстати ) Но зачем портить себе и другим компаньонам настроение перед праздником... тут согласен, как нибудь потом. Перед выборами или очередной прямой линии с народом президент поругает плохишей и кинет ручку на стол!
Skazochny
Конечно сплотило, перед смертью есть такое..
Печенеги и половцы
Может они действительно нам добра желают? Доброжелатели.
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