Владимир Путин заявил, что российское правительство достойно отработало в 2020 году и «сохранило самообладание в условиях больших нагрузок». Об этом он заявил 24 декабря на итоговом заседании кабинета министров.
«В России в 2020 году удалось обеспечить стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, а также не допустить критического спада экономики... Испытания 2020 года сплотили и укрепили власти», — заявил президент.
Путин сказал, что многие члены кабмина, особенно новые, были вынуждены работать не в таком режиме, в каком они изначально собирались. И добавил, что в такой экстраординарной ситуации "становится видно, кто чего стоит". pic.twitter.com/4wmGQtvcir— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 24, 2020
Путин подчеркнул, что в новом году власти должны «как можно быстрее переходить от антикризисных мер к стратегической повестке дня». Опыт пандемии он призвал использовать «при решении ключевых задач в повседневной жизни».