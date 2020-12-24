«Алмаз-Антей» разработает для Якутии транспортную систему и специальные автомобили для доставки грузов на Крайний Север

Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» подписал соглашение с Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). Предприятие поможет решить вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации в арктической части региона, а также логистики северного завоза. Для северных экстремальных условий Обуховский завод займется разработкой инновационных систем (комплексов) прогнозирования, профилактики и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в экстремальных условиях Севера и обеспечения бесперебойных перевозок в рамках северного завоза, а также других жизненно важных грузов в труднодоступных и удаленных районах.

«Одним из направлений диверсификации деятельности СЗРЦ являются вопросы, связанные с развитием российской Арктической зоны, как с точки зрения ее непосредственного социально-экономического развития в целом, так и решения конкретных технических и функциональных задач в регионе», — прокомментировал соглашение генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. По его словам, в этом году в Якутии была принята Стратегия социально-экономического развития арктической зоны республики. В рамках соглашения будут разработаны техзадания на создание транспортно-логистической системы, включающей пункты и средства сбора, передачи и обработки информации, линейку специальных автомобилей на базе специальных колесных шасси и колесных тягачей (СКШТ) производства АО «БАЗ», входящего в состав Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей». Они необходимы для бесперебойных перевозок как во время северного завоза, так и в принципе для доставки жизненно важных грузов в труднодоступные и удаленные районы страны.