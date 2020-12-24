УФАС аннулировала конкурсы на поставку питания для школ Приморского района. Участвовал единственный знакомый поставщик

Петербургское УФАС усмотрело в конкурсах на закупку социального питания для школ Приморского района нарушение конкуренции. Об этом 24 декабря «Фонтанке» рассказали в одной из компаний, которая подавала жалобу, — АО «Фирма "Флоридан"».
Организатором двух крупных конкурсов на 217 и 222 млн рублей выступил комитет по государственному заказу. К антимонопольщикам обратились сразу 3 давних петербургских поставщика: ООО «Торговый Дом А. П. Иванов», ООО «Альтаир» и АО «Фирма "Флоридан"».
В компаниях считают, что конкуренцию главным образом ограничивает увеличение сумм заказа. «Жалобы обоснованны, все опротестованные торги аннулированы. Решение УФАС будет вывешено на сайте в течение трех дней», — сказали в ведомстве.
Срок подачи заявок на конкурсы завершился 22 декабря — в обоих случаях комитет получил их только от одного участника. Им стал городской комбинат АО «КСП Красносельского района». В этом году он уже выиграл конкурс в Пушкинском районе на 180 млн рублей, заключил контракты со всеми школами Василеостровского района — примерно на столько же, а также получил подряд на поставку питания для Адмиралтейского района — на 173 млн рублей.
Напомним, в этом году рынок детского питания емкостью не менее 21 млрд рублей в год подвергся реформированию, участников то и дело испытывают многочисленными проверками, в том числе с участием казаков. Инициаторы перестройки — Управление социального питания и комитет по государственному заказу. «Фонтанка» подробно писала о таинственном организаторе питания, который выиграл конкурс в Московской области на 100 млн рублей, после чего начал постепенно занимать петербургский рынок.