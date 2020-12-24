УФАС аннулировала конкурсы на поставку питания для школ Приморского района. Участвовал единственный знакомый поставщик

Петербургское УФАС усмотрело в конкурсах на закупку социального питания для школ Приморского района нарушение конкуренции. Об этом 24 декабря «Фонтанке» рассказали в одной из компаний, которая подавала жалобу, — АО «Фирма "Флоридан"».



Организатором двух крупных конкурсов на 217 и 222 млн рублей выступил комитет по государственному заказу. К антимонопольщикам обратились сразу 3 давних петербургских поставщика: ООО «Торговый Дом А. П. Иванов», ООО «Альтаир» и АО «Фирма "Флоридан"».



В компаниях считают, что конкуренцию главным образом ограничивает увеличение сумм заказа. «Жалобы обоснованны, все опротестованные торги аннулированы. Решение УФАС будет вывешено на сайте в течение трех дней», — сказали в ведомстве.

