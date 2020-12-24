Спортивной школе, которую выселила церковь, обещают помещения на Парнасе

Как сообщает 24 декабря пресс-служба губернатора Петербурга, город собирается выкупить помещения для спортивного зала школы олимпийского резерва. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Эти пять помещений нежилые, они находятся на территории жилого комплекса «Северная долина» в Парголово по адресу: улица Николая Рубцова, дом 3, строение 1. Сейчас в ЖК нет государственных учреждений для занятий спортом.

После того как помещения закрепят за ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района», в них планируется открыть новый спортивный зал для занятий прыжками на батуте, который необходим для подготовки спортсменов сборных команд Санкт-Петербурга и России. «Поручение о создании батутного центра в Спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района было дано президентом Российской Федерации по итогам встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в июле 2020 года», — отмечается в сообщении Смольного.

«Фонтанка» писала о злоключениях спортивной школы. Её выселил из здания на Выборгском шоссе приход Спасо-Парголовского храма. По словам протоиерея храма Романа Ковальского, спортсмены занимали бывший дом причта и храм предъявил на него исторические права. Чиновники согласились. Родители спортсменов, изучившие архивы, сомневаются, что в здании находился дом причта.