Кто-то слишком много ест. В Москве за 200 млн руб. установят комплексы для измерения ожирения горожан

Мэрия Москвы закупает 26 диагностических аппаратов для МФЦ, которые позволят бесплатно проверить состояние здоровья. Стоимость двух контрактов составляет 89 миллионов рублей, сообщают «Открытые медиа».
Два аукциона 23 декабря объявило подведомственное столичному правительству ГБУ «Многофункциональные центры предоставления госуслуг». Его представитель рассказал, что аппараты определяют состав тела, показатель уровня насыщения крови кислородом, анализ выдыхаемого воздуха и измерение артериального давления. Кроме того, ожидая своей очереди в МФЦ, можно узнать массу скелетной мускулатуры и процент жира, а также, судя по закупочной документации, получить индивидуальную рекомендации по контролю веса.
Первые диагностические комплексы установили в начале августа в десяти МФЦ Москвы. Как заявляла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, основная задача таких аппаратов — помочь москвичам следить за своим здоровьем. О стоимости не сообщалось. «Открытые медиа» пишут, что с апреля ГБУ МФЦ заключил 17 контрактов на закупку таких комплексов общей стоимостью почти в 129 млн рублей. Единственным участником и победителем (кроме объявленных в декабре аукционов) стала компания ООО «Инфинити-трейд».