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50 тысяч за разговор с «медиком». Россияне отдали миллиарды мошенникам в 2020 году

За 2020 год телефонные и онлайн-мошенники заработали на доверчивости россиян 150 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании BrandMonitor 24 декабря.

Фейковые представители банков консультировали граждан по телефону, вынуждали снимать деньги через банкоматы и отправлять на новый счёт. Доход от такой схемы составил 66 млрд рублей. Фиктивные медицинские услуги принесли 46,5 млрд, ещё 18,6 млрд рублей удалось заработать с помощью фишинговых сайтов и несуществующих интернет-магазинов. Наиболее «эффективными» оказались разговоры с фиктивными медработниками: на них мошенники выманивают более 50 тысяч рублей с человека.

В первом полугодии Банк России заблокировал почти 10 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом под Новый год эксперты прогнозируют рост обманных операций.

В Петербурге также наблюдается большое количество банковских и онлайн-мошенничеств. Ранее полиция задержала группу «банковских менеджеров», промышлявших звонками доверчивым пенсионерам.

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Комментарии (5)

260657101
Еще бы, мошенники смотрят на большую подтвержденную социологию, на выборы и их результаты и даже с учетом фальсификаций, делают вывод сколько "буратин" в стране. Мне кажется абсолютно понятно чей электорат в большинстве был обманут и разведен на бабки, ведь если люди верят телевизору, то почему он не должны верить телефону?
Modest_5e4ce41f7533b
Дикие люди тем и хороши, что их можно обобрать. Где-то достаточно бус и зеркалец, а у нас приходится прибегать к пропаганде и всяким техническим ухищрениям.
gencon
Какие выборы, - такая и жизнь. Радует, что жертвами мошенников, все больше становятся представители силовых структур, как единственно массовый зажиточный класс со средней зарплатой уж точно выше путинский "средних 17тр" + льготы везде и вся.
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