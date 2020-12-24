50 тысяч за разговор с «медиком». Россияне отдали миллиарды мошенникам в 2020 году

За 2020 год телефонные и онлайн-мошенники заработали на доверчивости россиян 150 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании BrandMonitor 24 декабря.



Фейковые представители банков консультировали граждан по телефону, вынуждали снимать деньги через банкоматы и отправлять на новый счёт. Доход от такой схемы составил 66 млрд рублей. Фиктивные медицинские услуги принесли 46,5 млрд, ещё 18,6 млрд рублей удалось заработать с помощью фишинговых сайтов и несуществующих интернет-магазинов. Наиболее «эффективными» оказались разговоры с фиктивными медработниками: на них мошенники выманивают более 50 тысяч рублей с человека.

