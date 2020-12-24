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В Петербурге заболеваемость коронавирусом застыла на одном уровне. По России — новый рекорд по приросту заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость в Северной столице держится примерно на одном уровне — накануне сообщалось о 3749 случаях. По России установлен новый рекорд по приросту заразившихся — 29 935 человек за 24 часа (против 27 250 накануне).

Максимальное количество заболевших также выявлено в Москве — 8203 пациента за сутки. Северная столица продолжает удерживать второе место по этому показателю.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

virusanet
предлагаю бойкот фуфловирсным новостям объявить здесь.
и не читать даже.
263772241
Почти по всей стране кроме Москвы статистика застыла. Лишь бы не взять 30000
alexA
Весь рекорд - прирост в Москве
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