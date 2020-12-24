Алексадр Беглов 24 декабря торжественно открыл новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице в Петербурге. Его возвели в рекордные сроки — за полгода. И обещают начать принимать пациентов уже на следующей неделе.



Это первый в Северной столице автономный корпус-трансформер, который был построен с расчетом на то, чтобы в короткие сроки его можно было перепрофилировать в инфекционную больницу. Он рассчитан на 403 инфекционные койки. Из корпуса есть переход в другие здания госпиталя, оборудованы санитарные шлюзы и пропускники. Здесь будет своя ПЦР-лаборатория, КТ и УЗИ-диагностика.