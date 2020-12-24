Алексадр Беглов 24 декабря торжественно открыл новый корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице в Петербурге. Его возвели в рекордные сроки — за полгода. И обещают начать принимать пациентов уже на следующей неделе.
Это первый в Северной столице автономный корпус-трансформер, который был построен с расчетом на то, чтобы в короткие сроки его можно было перепрофилировать в инфекционную больницу. Он рассчитан на 403 инфекционные койки. Из корпуса есть переход в другие здания госпиталя, оборудованы санитарные шлюзы и пропускники. Здесь будет своя ПЦР-лаборатория, КТ и УЗИ-диагностика.
«Хочу поблагодарить строителей. Они не побоялись взяться за непростой объект и за короткий срок сделали большой подарок городу в самое нужное время. Благодарю руководство госпиталя. Принять здание, закупить и наладить оборудование, найти врачей, средний и младший медперсонал — это большая работа», — отметил губернатор.
А вот новый корпус больницы № 33 в Колпино на 420 коек, который Беглов поручал ввести в строй до 26 декабря, теперь обещают сдать только в начале 2021 года. Пока же завершается подготовка незадействованных ранее павильонов «Ленэкспо» к приему больных средней тяжести. К концу года там будет порядка 2,5 тысячи коек.
В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 и внебольничными пневмониями в Петербурге оказывают 16 городских и 6 федеральных стационаров. В них развернуто 11 775 инфекционных коек.