Двое неизвестных за 5 минут лишили машины петербургскую фирму. В Пушкине без кроссовера оставили военного

Как стало известно «Фонтанке», утром 23 декабря в полицию обратился 32-летний петербуржец, работающий водителем-менеджером в одной из городских фирм. Он сообщил, что между 20 часами 22 декабря и 8:20 23 декабря от дома 6, корпус 1, по Варшавской улице похитили автомобиль KIA Sorento Prime 2019 года, принадлежащий компании, в которой он работает. Ущерб составил 1 279 000 рублей.

За сутки угонщики прошлись по кроссоверам в Московском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга. Среди любимых ими корейских машин затесался и 7-летний «японец».

Камера видеонаблюдения, установленная рядом с местом угона, засняла, как в половине третьего ночи к автомобилю подошли двое неизвестных и через 5 минут машина уехала.

Вечером об угоне сообщила 44-летняя начальница сектора в крупной IT-компании. Между 17:30 22 декабря и 18 часами 23 декабря от дома 12, корпус 3, по Новоколомяжскому проспекту пропал ее серебристый Hyundai Creta 2020 года выпуска. Ущерб петербурженка оценила в 1 238 000 рублей.

А некоторое время спустя в полицию Пушкинского района обратился 35-летний военнослужащий Военного учебно-научного центра ВМФ. Неизвестный преступник с 9:35 по 19:10 23 декабря лишил его серого Nissan X-Trail 2013 года выпуска. Автомобиль стоял у дома 3 по шоссе Подбельского в Пушкине.

По всем трем случаям полиция возбудила уголовные дела о краже в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).