Глава Камчатки назвал сроки ликвидации полигона ядохимикатов

Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке планируют ликвидировать в 2021 году. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов 24 декабря.



«Сейчас должны быть проектные работы проведены, потом изыскания, и в 2021 году, уверен, нам удастся этот вопрос закрыть», — цитирует губернатора РИА Новости.



Пока рекультивация полигона не проводится из-за снежного покрова.



Утечку с Козельского полигона ядохимикатов называли среди возможных причин загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке. Однако позже учёные выяснили, что существенных выбросов с территории могильника не происходило. В гибели морской фауны обвинили водоросли Gymnodinium.

