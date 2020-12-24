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Глава Камчатки назвал сроки ликвидации полигона ядохимикатов

Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке планируют ликвидировать в 2021 году. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов 24 декабря.

«Сейчас должны быть проектные работы проведены, потом изыскания, и в 2021 году, уверен, нам удастся этот вопрос закрыть», — цитирует губернатора РИА Новости.

Пока рекультивация полигона не проводится из-за снежного покрова.

Утечку с Козельского полигона ядохимикатов называли среди возможных причин загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке. Однако позже учёные выяснили, что существенных выбросов с территории могильника не происходило. В гибели морской фауны обвинили водоросли Gymnodinium.

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