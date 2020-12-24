Forbes пополнил список миллиардеров теми, кто заработал на пандемии

Как сообщает 24 декабря ТАСС со ссылкой на Forbes, состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло в последние месяцы. В первую очередь это касается разработки вакцин, препаратов и медицинского оборудования.

Американский журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний BioNTech и Moderna в список 50 новых миллиардеров, которые заработали состояние в сфере здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

«В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса — одна из них разработана [американской компанией] Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая — базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna», — отмечает Forbes.

В список новоиспеченных миллиардеров вошли бизнесмены из США, Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании, Германии, Франции. Например, по данным издания, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается в 4,2 млрд долларов. Глава компании Moderna француз Стефан Бансель владеет капиталом в 4,1 млрд долларов. Американские инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, вложившие в развитие Moderna 5 млн долларов и 1,5 млн долларов в 2010 году, сейчас имеют 2 млрд долларов и 1,5 млрд долларов соответственно.