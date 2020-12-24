Учёные не исключают наличия в России «британского» штамма коронавируса, но не видят его

Коронавирус может мутировать так, что последствия заражения для человека станут более серьёзными, но пока таких штаммов не выявлено, рассказал заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
«На данной ранней стадии в том смысле, что вирус не инфицировал еще все человечество, ему достаточно важно, то есть основной естественный отбор, который действует, чтобы возникали новые варианты, которые увеличивают его способность передаваться», — пояснил Базыкин РИА «Новости» в интервью, опубликованном 24 декабря. Случаи, увеличивающие тяжесть заболевания, исключать нельзя. «Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем, нельзя», — уточнил Базыкин.
Вирус при мутации не обязательно становится более опасным или безопасным. «Есть вирусы, которые существовали с человечеством в течение многих-многих тысяч лет и которые оставались достаточно безопасными, например риновирусы. Так и оставались очень опасными, например черная оспа. Черная оспа была с нами тысячелетия и оставалась смертельно опасной», — сказал профессор Сколтеха.
Мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено — это подтверждают данные Роспотребнадзора и учёных группы Базыкина. Что касается мутаций, найденных в России, нет информации о том, что они изменили свойства вируса. «В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе [наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии] исключить нельзя. Но если бы такое было, то мы бы на этих маленьких данных, которые у нас есть, мы бы уже видели. То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя», — отметил Базыкин.
По его словам, вакцина, скорее всего, останется эффективной и в случае продолжающихся мутаций SARS-CoV-2. «Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать», — сказал Базыкин.
Он также отметил, что вторая волна COVID-19 в России стала продолжением первой. «Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия, и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», — подчеркнул учёный.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили недавно в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса.