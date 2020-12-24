Учёные не исключают наличия в России «британского» штамма коронавируса, но не видят его

Коронавирус может мутировать так, что последствия заражения для человека станут более серьёзными, но пока таких штаммов не выявлено, рассказал заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. «На данной ранней стадии в том смысле, что вирус не инфицировал еще все человечество, ему достаточно важно, то есть основной естественный отбор, который действует, чтобы возникали новые варианты, которые увеличивают его способность передаваться», — пояснил Базыкин РИА «Новости» в интервью, опубликованном 24 декабря. Случаи, увеличивающие тяжесть заболевания, исключать нельзя. «Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем, нельзя», — уточнил Базыкин.

Вирус при мутации не обязательно становится более опасным или безопасным. «Есть вирусы, которые существовали с человечеством в течение многих-многих тысяч лет и которые оставались достаточно безопасными, например риновирусы. Так и оставались очень опасными, например черная оспа. Черная оспа была с нами тысячелетия и оставалась смертельно опасной», — сказал профессор Сколтеха. Мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено — это подтверждают данные Роспотребнадзора и учёных группы Базыкина. Что касается мутаций, найденных в России, нет информации о том, что они изменили свойства вируса. «В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе [наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии] исключить нельзя. Но если бы такое было, то мы бы на этих маленьких данных, которые у нас есть, мы бы уже видели. То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя», — отметил Базыкин.