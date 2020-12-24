Взрыв гранаты в Москве оказался стрельбой. Воздыхатель тяжело ранил девушку из пистолета

Инцидент, который жители юго-запада Москвы приняли за бросок гранаты в людей, оказался стрельбой. РИА Новости 24 декабря сообщает, что неизвестный целился в девушку.



Ряд СМИ пишут, что пострадавшая — 30-летняя Наталья П. Стрелял в неё якобы отвергнутый влюблённый мужчина, который около месяца выслеживал жертву. На месте были найдены гильзы.

Сообщается, что москвичка перенесла клиническую смерть, за её жизнь продолжают бороться врачи.

В столичном Следственном комитете уточнили, что стреляли в девушку не меньше двух раз вблизи жилого дома по улице Профсоюзной.