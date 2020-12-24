FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
75.46р91.98р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Взрыв гранаты в Москве оказался стрельбой. Воздыхатель тяжело ранил девушку из пистолета

Инцидент, который жители юго-запада Москвы приняли за бросок гранаты в людей, оказался стрельбой. РИА Новости 24 декабря сообщает, что неизвестный целился в девушку.

Ряд СМИ пишут, что пострадавшая — 30-летняя Наталья П. Стрелял в неё якобы отвергнутый влюблённый мужчина, который около месяца выслеживал жертву. На месте были найдены гильзы.

Сообщается, что москвичка перенесла клиническую смерть, за её жизнь продолжают бороться врачи.

В столичном Следственном комитете уточнили, что стреляли в девушку не меньше двух раз вблизи жилого дома по улице Профсоюзной.

По факту возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия. Подозреваемый скрылся. Ведется розыск.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

anti hype
очередной кавказский отелло и логичный печальный финал
Djnyana
Фик знает как тут выкручиваться, но.. - был бы я человеком, ну, мне кажется.. невозможным, не, скорей всего, - так не бывает, не.. а "Фонтанка" тебе.., - Вот! Факт! Тяжело Ранил! Стрелял! В Возлюбленную! Люди начинают терять.. Компас! )
Alex000
У меня только один вопрос: как удалось перепутать стрельбу с броском гранаты?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний