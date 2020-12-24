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Умерла директор школы в Беслане, которая попала в заложники вместе с учениками

Директор бывшей школы №1 в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни 23 декабря. Во время теракта 1 сентября 2004 года она попала в заложники вместе с учениками.

«Точная дата похорон еще не определена. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу», — сообщили РИА Новости в администрации города. Причины ее смерти пока не уточняются.

Лидия Цалиева руководила учебным заведением с 1980 года, в феврале 2005 она оставила должность по состоянию здоровья

В результате захвата террористами бесланской школы № 1 в День знаний в 2004 году в заложниках оказались более 1,2 тысячи учителей, родителей и детей. Это продолжалось два с половиной дня в нечеловеческих условиях — без воды, еды и сна. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека.

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Комментарии (3)

VladimirPu
Умер таракан вася, потому что даже крошек уже нет. есть нечего. денег нет и мы не держимся
VladimirPu
да и пухом
vivich
Земля пухом!
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