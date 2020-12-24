Умерла директор школы в Беслане, которая попала в заложники вместе с учениками

Директор бывшей школы №1 в Беслане Лидия Цалиева умерла на 88-м году жизни 23 декабря. Во время теракта 1 сентября 2004 года она попала в заложники вместе с учениками.



«Точная дата похорон еще не определена. Скорее всего, похороны пройдут в пятницу», — сообщили РИА Новости в администрации города. Причины ее смерти пока не уточняются.



Лидия Цалиева руководила учебным заведением с 1980 года, в феврале 2005 она оставила должность по состоянию здоровья

