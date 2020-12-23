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СМИ: Неизвестный кинул гранату в людей на юго-западе Москвы

Московская полиция проверяет информацию о том, что неизвестный бросил гранату в двоих людей на юго-западе города. Ряд СМИ вечером написали 23 декабря, что медики реанимируют пострадавшую девушку.

Как сообщает РИА Новости, граната, брошенная на Профсоюзной улице, была светошумовой. Тяжело пострадавших нет, медики осматривают девушку.

Другие подробности пока не приводятся.

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