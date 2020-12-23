ВВС США выполнили «слоновью прогулку», чтобы показать силу в Арктике

Американские ВВС провели «слоновью прогулку» у российских рубежей, чтобы «продемонстрировать силу в Арктическом регионе». Об этом 23 декабря сообщает сайт авиабазы Эилсон



В воздух поднялись три десятка истребителей и два самолета-заправщика. В маневрах приняли участие 18 F-35A Lightning II и 12 F-16 Fighting Falcon, которые выполнили «слоновью прогулку». При этом виде маневров самолеты движутся в тесном построении, которое используется для боевых вылетов.



Российские ВВС за минувший год неоднократно перехватывали американские самолеты в непосредственной близости к границам страны. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в ноябре заявлял о необходимости жестче реагировать на подобные провокации — вплоть до уничтожения.