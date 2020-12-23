Ограбивший петербуржца на Каменноостровском хотел к родителям и невесте в Дагестан, а уехал в СИЗО

Петроградский районный суд отправил на два месяца в СИЗО Рамиля Агарагимова, который в ночь на понедельник на Каменноостровском проспекте распылил перцовый газ в лицо петербуржцу, а после забрал его телефон и кошелек.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 декабря, Агарагимов причастность к грабежу не отрицал, но в изолятор не хотел. Он сообщил, что его родители в Республике Дагестан очень за него переживают, а в Дербенте его ждет невеста. В Петербург он будто бы приехал три месяца назад и скоро собирался обратно. Адвокат отметил, что телефон потерпевший получил обратно и, следовательно, претензий не имеет. Суд, тем не менее, отправил уроженца Дагестана под стражу на два месяца. Новый год он отметит за решеткой.