FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.46р91.98р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Ограбивший петербуржца на Каменноостровском хотел к родителям и невесте в Дагестан, а уехал в СИЗО

Петроградский районный суд отправил на два месяца в СИЗО Рамиля Агарагимова, который в ночь на понедельник на Каменноостровском проспекте распылил перцовый газ в лицо петербуржцу, а после забрал его телефон и кошелек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 декабря, Агарагимов причастность к грабежу не отрицал, но в изолятор не хотел. Он сообщил, что его родители в Республике Дагестан очень за него переживают, а в Дербенте его ждет невеста. В Петербург он будто бы приехал три месяца назад и скоро собирался обратно. Адвокат отметил, что телефон потерпевший получил обратно и, следовательно, претензий не имеет. Суд, тем не менее, отправил уроженца Дагестана под стражу на два месяца. Новый год он отметит за решеткой.

Напомним, в первом часу ночи у дома №47 по Каменноостровскому проспекту двое мужчин распылили газ в лицо 55-летнему горожанину, после чего открыто похитили телефон за 13 тысяч рублей и кошелек с 800 рублями. Ограбление попало на видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

264073391
Началась долгая "канитель", сбор никому не нужных "характеристик", подготовка архи сложных "обвинительных заключений", и прочее и прочее. Почему государство не может сделать "следственного судью", по простейшим и очевидным делам. Сразу приговор. Первый раз - 1 год, плюс обязательно штраф 1 млн рублей, так как многие понимают только деньги. Естественно все денежные "исполнительные производства", должны быть пожизненными, никаких прекращений, в связи с "не представляется возможным взыскать". Пусть сидит с этим милллионом до пенсии, потом из пенсии вычитать, или пока недвигу не получит по наследству. Все быстро, жестко и просто.

Второй раз попался, естественно никаких "погашений и сняти" судимостей, сразу 3 года и штраф 3 млн, в третий раз 10 лет и штраф 10 млн, в четвертый раз 15 лет и штраф 15 млн. В тюрьме еда только за свои деньги, начислять долги за еду, либо пусть работает. Все просто и за деньги. По другому никак.
мухомор
ах-ха-ха
"и, следовательно, претензий не имеет. "
какие прелестные адвокаты у дагестанской диаспоры
AGP
Второй джигит ихде?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний