«Выбили из рабочего настроения». Акунин выпустил книгу анекдотов, а обещанное эссе к ним так и не написал

Писатель Борис Акунин на своей странице в Фейсбук рассказал о новой книге, выпустить которую ему помогли читатели. «Интеллектуальные анекдоты, собранные и прокомментированные Борисом Акуниным» вышли на 168 страницах в издательстве «Захаров».
«Эта книга возникла импровизированно, сама собой, — рассказал автор в предисловии. — Некоторое время назад я обратился к читателям моей странички в «Фейсбуке» со следующей просьбой: «Я собираюсь написать эссе о феномене интеллектуального анекдота, но обнаружил, что знаю или помню недостаточно примеров. Подбросьте, пожалуйста. Годится любой, требующий какого-никакого культурного бэкграунда». Мне прислали около пяти тысяч анекдотов. И совершенно выбили из рабочего настроения — я несколько дней просуществовал, словно под веселящим газом. Эссе в результате так и не написал. Вместо этого возникла идея сохранить для потомства, которое потом спасибо скажет, стихийно образовавшийся кладезь национального юмора».
Акунин рассказал, что присланные ему образцы рассортировал и отредактировал так, чтоб не резали глаз. Сборник поделился на две части (в первой — анекдоты, «понятные всякому человеку с незаконченным высшим образованием», во второй — узкопрофессиональные) и три приложения с анекдотами неинтеллектуальными, но смешными (в одно из них помещены общедоступные, в другое — непристойные, в третье — неполиткорректные).
Гонорар за книгу, со слов писателя, был отправлен в пользу московского отделения фонда «Ночлежка», помогающего бездомным.
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