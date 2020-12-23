«Выбили из рабочего настроения». Акунин выпустил книгу анекдотов, а обещанное эссе к ним так и не написал

Писатель Борис Акунин на своей странице в Фейсбук рассказал о новой книге, выпустить которую ему помогли читатели. «Интеллектуальные анекдоты, собранные и прокомментированные Борисом Акуниным» вышли на 168 страницах в издательстве «Захаров».



«Эта книга возникла импровизированно, сама собой, — рассказал автор в предисловии. — Некоторое время назад я обратился к читателям моей странички в «Фейсбуке» со следующей просьбой: «Я собираюсь написать эссе о феномене интеллектуального анекдота, но обнаружил, что знаю или помню недостаточно примеров. Подбросьте, пожалуйста. Годится любой, требующий какого-никакого культурного бэкграунда». Мне прислали около пяти тысяч анекдотов. И совершенно выбили из рабочего настроения — я несколько дней просуществовал, словно под веселящим газом. Эссе в результате так и не написал. Вместо этого возникла идея сохранить для потомства, которое потом спасибо скажет, стихийно образовавшийся кладезь национального юмора».

