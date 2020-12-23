Плато или нет? Власти Петербурга обещают убедиться к концу декабря

Вышел ли Петербург на плато по заболеваемости коронавирусом, понять можно будет до конца года, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.
«Я бы сказала, что мы сейчас наблюдаем, какая будет динамика. Мы надеемся, что регистрация случаев коронавируса в Петербурге к концу декабря позволит нам убедиться, что мы уже на плато. Но пока это только наблюдение за началом плато, если можно выразиться», — рассказала она 23 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».
Напомним, что это уже третья версия развития эпидемический ситуации в Петербурге из уст представителей комитета по здравоохранению. Сначала заместитель главы комитета здравоохранения Андрей Сарана поспорил с Роспотребнадзором и заявил, что никакого плато нет. Затем его опроверг его начальник — глава комитета Дмитрий Лисовец — который плато увидел.
Тем временем 23 декабря даже альтернативная статистика подчинилась мечтам Смольного о спаде заболеваемости в Петербурге и теперь уже ниже официальной.