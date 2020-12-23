Плато или нет? Власти Петербурга обещают убедиться к концу декабря

Вышел ли Петербург на плато по заболеваемости коронавирусом, понять можно будет до конца года, заявила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.



«Я бы сказала, что мы сейчас наблюдаем, какая будет динамика. Мы надеемся, что регистрация случаев коронавируса в Петербурге к концу декабря позволит нам убедиться, что мы уже на плато. Но пока это только наблюдение за началом плато, если можно выразиться», — рассказала она 23 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».