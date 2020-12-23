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Китайцы спустили на воду первый СПГ-бункеровщик в России. Его ждут в портах Петербурга, Усть-Луги и Приморска

Первый в России бункеровщик для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом по технологии ship-to-ship, то есть у причала или на рейде в порту, спущен на воду. Постройка велась на китайской верфи.

Фото: «Газпром нефть»

Как сообщили 23 декабря в «Газпром нефти», СПГ-бункеровщик получил имя в честь великого русского ученого-химика Дмитрия Менделеева. Новое судно войдет в состав флота компании во втором полугодии 2021-го и обеспечит транспортировку и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге и Приморске. Ходовые испытания судна запланированы на весну 2021 года.

«Благодаря экологическим и эксплуатационным характеристикам сжиженный природный газ в среднесрочной перспективе станет одним из основных видов топлив, которые будут широко востребованы в международном судоходстве. Наша компания первой в России начала реализацию проекта по строительству судна, которое использует СПГ для бункеровки. Это ключевой этап развития отечественного экологического судоходства. Еще одним важным шагом в этом направлении станет завершение строительства и ввод в эксплуатацию в следующем году собственного высокотехнологичного СПГ-бункеровщика», — отметил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Фото: «Газпром нефть»

Длина судна составляет 100 метров, ширина — 19 метров. СПГ-бункеровщик сможет перевозить до 5800 кубометров природного газа в сжиженном состоянии. Усиленный корпус соответствует ледовому классу Arc4 и позволяет выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек непосредственно с навигационного мостика.

Фото: «Газпром нефть»
Фото: «Газпром нефть»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

onotolich
Судно наполняет плотно жидкий натурально газ плавать другой государство морские порт через океаны лёд 0,8 метра штурмовать корабль отлично красивый железный яркозеленый
USSR_forever
у Китая попросите - они вам помогут.
USSR_forever
т.е. заказ оформить на Родине у своих судокомпаний гос-во не готово? нам теперь весь Флот будут Китайцы строить? =)
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