Турция, ОАЭ и Куба вошли в тройку самых популярных направлений среди российских туристов после локдауна в 2020 году. Особенно повезло Танзании. Об этом 23 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.



Поскольку выбора у россиян особо не было и Турция была одной из первых и немногих стран, открывших авиасообщение с РФ, то туристы отправились именно туда, на знакомые курорты и в Стамбул. По предварительным данным, по итогам 2020 года турпоток из России в Турцию составит 1,6 млн человек. Несмотря на это, падение в сравнении с 2019-м составит 77%.