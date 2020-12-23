Турция, ОАЭ и Куба вошли в тройку самых популярных направлений среди российских туристов после локдауна в 2020 году. Особенно повезло Танзании. Об этом 23 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.
Поскольку выбора у россиян особо не было и Турция была одной из первых и немногих стран, открывших авиасообщение с РФ, то туристы отправились именно туда, на знакомые курорты и в Стамбул. По предварительным данным, по итогам 2020 года турпоток из России в Турцию составит 1,6 млн человек. Несмотря на это, падение в сравнении с 2019-м составит 77%.
Меньший спад был в направлении ОАЭ — 61%. В Эмиратах отдохнули в общей сложности 385 тыс. наших соотечественников. Следом идёт Куба с 75,5 тыс. (-67,5%), Мальдивы с 58–60 тыс. (-38%).
Танзания, похоже, стала единственной страной, куда из России приехало больше отдыхающих, чем годом ранее. По данным АТОР, речь идёт о пятикратном увеличении. Чартеры из 9 городов России по итогам года привезут туда 34, 3 тыс. туристов, что в 5,3 раза больше, чем в 2019-м.
Первая пятёрка стран примет, таким образом, более 2,1 млн россиян.
С учётом первого квартала список самых популярных направлений выглядит чуть иначе: Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Куба. Общий спад выездного организованного турпотока из России по итогам 2020 года составляет 77,5% (с 12,2 млн до 2,75 млн).