Путин поручил удвоить выплаты врачам, работающим с коронавирусом в новогодние праздники

Работающие с COVID-19 медики получат не только двойную заработную плату за работу в праздничные дни, удвоится также размер социальной выплаты. Об этом президент заявил 23 декабря во время заседания Госсовета в ответ на предложение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.



«В соответствии с действующим законом, любой врач, любой медик, все, работающие в праздничные дни, должны получать двойную заработную плату. <...> Это касается и тех, кто работает в ковидных госпиталях. <...> Это, безусловно, должно быть сделано, это требование закона. Но есть одна вещь, на которую отдельно нужно обратить внимание. В Трудовом кодексе, конечно же, ничего не сказано о специальных трудовых выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медикам за риски в связи с коронавирусной инфекцией. Поэтому считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — сказал Путин в эфире «Россия 24».