Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей стране. Об этом президент заявил 23 декабря во время заседания Госсовета в ответ на предложение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.
«Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — подчеркнул Путин.
Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем: Мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня. Поэтому я рекомендую тем субъектам, где еще такое решение не принято, сделать это. А в течение следующего года нужно будет организовать это с федерального уровня. pic.twitter.com/bDa9iqUWP9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2020
При этом президент уточнил, что на федеральном уровне этого сделать пока нельзя, соответствующее поручение он дает главам регионов.
Напомним, власти Петербурга ранее уже объявили 31 декабря выходным.