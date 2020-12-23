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Путин поддержал идею сделать 31 декабря общероссийским выходным: «У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше»

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей стране. Об этом президент заявил 23 декабря во время заседания Госсовета в ответ на предложение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.

«Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — подчеркнул Путин.

При этом президент уточнил, что на федеральном уровне этого сделать пока нельзя, соответствующее поручение он дает главам регионов.

Напомним, власти Петербурга ранее уже объявили 31 декабря выходным.

Тема выходного 31 декабря поднималась уже не раз. Так, в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что «выходной 31 декабря — это логично». При этом он отметил, что такое решение нужно принимать «без спешки». Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также выступила за то, чтобы сделать «полурабочее» 31 декабря праздничным днем. В этом году тема обсуждалась в Совфеде. В 2020-м последний день года станет нерабочим в целом ряде регионов, включая Карелию, Вологодскую и Архангельскую области, а также Ленобласть.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
Опять "налить всем пива за счет заведения"?
Anatolevich
И ещё прошу - восход и закат солнца поддержать.
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