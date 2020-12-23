Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей стране. Об этом президент заявил 23 декабря во время заседания Госсовета в ответ на предложение лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова.



«Что касается 31 декабря — отдыхать не работать. У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше. Конечно, следует это поддержать», — подчеркнул Путин.