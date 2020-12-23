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«Зенит» привез подарки и новогоднее настроение в петербургские больницы

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Талисман футбольного клуба «Зенит» лично поздравил врачей Санкт-Петербурга с Новым годом. Сине-бело-голубой лев в среду, 23 декабря, проехался по медицинским учреждениям города и доставил медработникам подарки.

Врачи получили корзины с фруктами, напитками и пледами. В акции приняли участие больницы Святого Георгия, им. Семашко, Александровская, Покровская и Боткинская.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«В преддверии наступающего Нового года клуб выражает искреннюю благодарность всем медицинским работникам, которые борются с пандемией, не прекращая спасать жизни петербуржцев. Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех медицинских работников за их стойкость и профессионализм и поздравляет с Новым, 2021 годом!» — подчеркнули в «Зените».

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Кампания «Празднуем вместе» стала продолжением социальной акции #ВместеПобедим, прошедшей в марте. Тогда «Зенит» поддержал медицинских работников, болельщиков старшего поколения и тех, кто оказался в трудной ситуации.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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