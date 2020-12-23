Талисман футбольного клуба «Зенит» лично поздравил врачей Санкт-Петербурга с Новым годом. Сине-бело-голубой лев в среду, 23 декабря, проехался по медицинским учреждениям города и доставил медработникам подарки.
Врачи получили корзины с фруктами, напитками и пледами. В акции приняли участие больницы Святого Георгия, им. Семашко, Александровская, Покровская и Боткинская.
«В преддверии наступающего Нового года клуб выражает искреннюю благодарность всем медицинским работникам, которые борются с пандемией, не прекращая спасать жизни петербуржцев. Футбольный клуб «Зенит» благодарит всех медицинских работников за их стойкость и профессионализм и поздравляет с Новым, 2021 годом!» — подчеркнули в «Зените».
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Кампания «Празднуем вместе» стала продолжением социальной акции #ВместеПобедим, прошедшей в марте. Тогда «Зенит» поддержал медицинских работников, болельщиков старшего поколения и тех, кто оказался в трудной ситуации.