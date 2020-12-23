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Альтернативная статистика подчинилась мечтам Смольного о спаде заболеваемости в Петербурге. Теперь она даже ниже официальной

Число заболевших коронавирусом за сутки 23 декабря в Петербурге оказалось ниже 4000 человек и даже показателей оперштаба. Данные опубликовал межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Как следует из отчета на сайте Смольного, количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом коронавирусом 23 декабря составляет 3505 человек. В то время как в официальной статистике значатся 3749. В то же время неделю назад, на 16 декабря, альтернативная статистика демонстрировала 4106 заразившихся. Таким образом, образовался спад по заболеваемости почти на 15%.

Фото: скриншот с сайта gov.spb.ru

В то же время количество активных пациентов, которые находятся под наблюдением в стационарах или амбулаторно, продолжает расти. Накануне их было 71 890, а 23 декабря стало уже 72 225. Неделю назад их было 67 812.

Тем не менее в Смольном уже видят стабилизацию ситуации, а уровень госпитализации стал снижаться.

Фото: скриншот с сайта gov.spb.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

mikkola2008
Ко мне сегодня врач пришла. Говорю температура 38,5 третий день. Нет запаха и вкуса. Она послушала легкие. Сказала все ок. Принимайте медикаменты по списку. У неё даже пультоксиметра нет. На вопрос про тест, сказала свободных номерков нет. На все про все ушло минуты две.
alexA
Количество активных растет, поскольку уже 7 месяцев наши считуны дают цифры, по которым число выздоровевших + умерших примерно в 1.5-2 раза меньше, чем число заболевших.
Skazochny
ВВ, враньё и воровство.
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