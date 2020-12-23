Число заболевших коронавирусом за сутки 23 декабря в Петербурге оказалось ниже 4000 человек и даже показателей оперштаба. Данные опубликовал межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.
Как следует из отчета на сайте Смольного, количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом коронавирусом 23 декабря составляет 3505 человек. В то время как в официальной статистике значатся 3749. В то же время неделю назад, на 16 декабря, альтернативная статистика демонстрировала 4106 заразившихся. Таким образом, образовался спад по заболеваемости почти на 15%.
В то же время количество активных пациентов, которые находятся под наблюдением в стационарах или амбулаторно, продолжает расти. Накануне их было 71 890, а 23 декабря стало уже 72 225. Неделю назад их было 67 812.
Тем не менее в Смольном уже видят стабилизацию ситуации, а уровень госпитализации стал снижаться.