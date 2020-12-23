Смольный выбрал перевозчиков на семь автобусных маршрутов до начала транспортной реформы

Информация о контрактах опубликована накануне. Самый крупный — на 355 млн — заключен с «Питеравто». Он включает 5 маршрутов: № 14 («Крестовский остров» — станция метро «Выборгская»), № 75 («Ул. Жени Егоровой» — пос. Новоселки), № 84 (ж.-д. станция Песочная — пос. Новоселки), № 94 (автобусная станция «Ручьи» — станция метро «Черная речка») и маршрут № 182 (Афонская ул. — Глухарская ул.). Тот же подрядчик получил контракт на 330-й маршрут (г. Колпино, вокзал — станция метро «Шушары») за 144 млн рублей.

Обслуживать 193-й маршрут (пр. Культуры — Цветной город) будет «Третий парк», стоимость контракта — 95 млн рублей.

«Фонтанка» рассказывала об объявлении этих аукционов. В самом крупном для автобусов особо большого класса прописано требование об использовании газового топлива. 193-й и 330-й маршруты переходят на газ полностью.

К так называемой транспортной реформе Смольный готовится не один год. Согласно букве федерального закона, она должна была произойти еще в середине 2020-го. Основная идея в том, чтобы перевести всех перевозчиков на единый тариф, вместе с этим запланировано сокращение числа маршрутов. В итоге Смольный сослался на пандемию и отложил реформу на 2 года; заключенные контракты как раз и действуют до середины июля 2022 года.