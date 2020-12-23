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СК посмертно обвинил Тесака Марцинкевича в убийстве как минимум четырех человек. Его соратников, спустя десятилетие, задержали в Москве, Сочи и Тюмени

Шесть человек задержали сотрудники СК, ФСБ и МВД в Москве, Сочи и Тюмени по подозрению в причастности к серии убийств мигрантов на националистской почве с 2000 года. Найти их, как уверяет ведомство, помогла видеозаписть одного из убийств, а также показания бывшего лидера праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» Максима Марцинкевича. Опровергнуть позицию СК Тесак не сможет, так как умер в сентябре 2020 года в изоляторе в Челябинске, предположительно от самоубийства.

Как сообщает ведомство, Андрею Кайлю, Александру Лысенкову, Максиму Хотулеву, Павлу Хрулеву (Мышкину), Алексею Гудилину и Семену Токмакову предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств выходцев из стран Средней и Центральной Азии по мотивам национальной ненависти и вражды.

В СК отправной точкой полагают видео убийства двух человек, которое было распространено в Сети летом 2007 года. На нем зафиксирована смерть мигрантов от рук группы лиц, среди которых якобы узнали и Марцинкевича, в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области.

На тот момент Тесак уже отбывал наказание в 10 лет за разбой, хулиганство и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Он, как сообщает пресс-служба СК, дал показания о совершении с соратниками в 2002–2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения. А в августе этого года в Гагаринском районе Смоленской области показал на месте, где были закопаны тела двух жертв, которых группа убила осенью 2003 года.

«Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий позволил следователям СК России совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности», — сообщает Следком.

При задержании один из фигурантов — бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семен Токмаков — оказал вооруженное сопротивление. Но его скрутили бойцы спецназа ФСБ. В ходе допроса он дал признательные показания, а также рассказал об убийстве в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве.

У задержанных дома нашли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистскую атрибутику.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Также в Сети сразу вспомнили о посте Тесака 2014 года, в котором он говорил, что если с ним что-то случится, то, значит, ему в этом кто-то помог. Адвокат погибшего заявил, что в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере не работало. Отец погибшего настаивает на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014 годах.

Марцинкевича похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве. В конце октября в Подмосковье нашли мёртвым соратника Тесака по «Формату 18» и принимавшего участие в записи роликов. Официальная причина его смерти — суицид.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Это хорошо что ск возбудилось, посредством допросов будет проще выйти на заказчика убийства!
rumet
нашли же во рту покойника капсулы с записками, где человек (всё-таки) признавался перед лицом смерти, что оговорил и себя и "подельников" - под пытками и давлением - в убийствах, которые они не совершали..
СК прям с ходу, с полоборота - нашёл что еще можно списать на покойника (но скорее - не ради него, а чтобы попрессовать тех, кого замели ранее по его вынужденному навету)...
бастрыкин не разочаровал опять)) Надёжность - это соответсвие репутации и ожиданиям.
ugaton
Обыкновенный фашизм
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