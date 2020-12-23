Шесть человек задержали сотрудники СК, ФСБ и МВД в Москве, Сочи и Тюмени по подозрению в причастности к серии убийств мигрантов на националистской почве с 2000 года. Найти их, как уверяет ведомство, помогла видеозаписть одного из убийств, а также показания бывшего лидера праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» Максима Марцинкевича. Опровергнуть позицию СК Тесак не сможет, так как умер в сентябре 2020 года в изоляторе в Челябинске, предположительно от самоубийства.

Как сообщает ведомство, Андрею Кайлю, Александру Лысенкову, Максиму Хотулеву, Павлу Хрулеву (Мышкину), Алексею Гудилину и Семену Токмакову предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств выходцев из стран Средней и Центральной Азии по мотивам национальной ненависти и вражды.

В СК отправной точкой полагают видео убийства двух человек, которое было распространено в Сети летом 2007 года. На нем зафиксирована смерть мигрантов от рук группы лиц, среди которых якобы узнали и Марцинкевича, в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области.

На тот момент Тесак уже отбывал наказание в 10 лет за разбой, хулиганство и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Он, как сообщает пресс-служба СК, дал показания о совершении с соратниками в 2002–2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения. А в августе этого года в Гагаринском районе Смоленской области показал на месте, где были закопаны тела двух жертв, которых группа убила осенью 2003 года.

«Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий позволил следователям СК России совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности», — сообщает Следком.

