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Путин впервые собрал новый Госсовет. И заявил, что «мы не можем себе позволить остановиться» из-за пандемии

Владимир Путин впервые собрал Госсовет. Как сообщает РИА Новости, 23 декабря проходит совместное заседание нового органа власти с президентским советом по нацпроектам.

Путин заявил, что пандемия «стала особым вызовом, но не отменила повестку развития России». «Мы не можем себе позволить остановиться», — подчеркнул президент.

Он ждет от правительства «постановки амбициозных задач на 2021 год и масштабных достижений». Президент признал, что «год был непростым», а «эпидемия стала вызовом для экономики и социальной сферы, серьезным испытанием для людей».

Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным предновогодние выплаты семьям с детьми. «Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до восьми лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом», — пояснил президент.

Мишустин доложил, что проблем с оформлением выплат нет, выплачено уже почти 67 млрд рублей.

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Комментарии (14)

262247941
Человек, с именем которого связывается разрушение экономики, науки, образования и всего, что связано с жизнью народа, призывает "не останавливать развитие". Насмешка, что ли?
Skazochny
Остановится это имеется ввиду геноцид и грабеж?
Петр Петров
когда же он сгинет наконец!
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