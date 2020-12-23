Путин впервые собрал новый Госсовет. И заявил, что «мы не можем себе позволить остановиться» из-за пандемии

Он ждет от правительства «постановки амбициозных задач на 2021 год и масштабных достижений». Президент признал, что «год был непростым», а «эпидемия стала вызовом для экономики и социальной сферы, серьезным испытанием для людей».

Путин заявил, что пандемия «стала особым вызовом, но не отменила повестку развития России». «Мы не можем себе позволить остановиться», — подчеркнул президент.

Владимир Путин впервые собрал Госсовет. Как сообщает РИА Новости, 23 декабря проходит совместное заседание нового органа власти с президентским советом по нацпроектам.

Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным предновогодние выплаты семьям с детьми. «Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до восьми лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом», — пояснил президент.



Мишустин доложил, что проблем с оформлением выплат нет, выплачено уже почти 67 млрд рублей.

