В петербургской фирме и двух месяцев не проездили на новом Santa Fe, как пришлось звонить в полицию

Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратился 35-летний гендиректор крупной компании, производящей лакокрасочную продукцию. Он сообщил, что в районе восьми часов вечера 21 декабря от дома 14 по Таллинской улице похитили принадлежащий его фирме автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью 3 295 000 рублей. Белый кроссовер 2020 года компания только в ноябре купила в лизинг.

Любители корейских машин продолжают обирать водителей в Петербурге. За сутки они прошлись по Красногвардейскому, Выборгскому и Кировскому районам города. Среди оставшихся без железных коней оказалась и коммерческая фирма, причем машину руководство приобрело лишь в прошлом месяце.

В Выборгском районе Петербурга в полицию обратилась 35-летняя местная жительница, руководящая проектом в строительной компании. У нее похитили KIA Sportage 2018 года выпуска. Красный кроссовер пропал между 18 часами 21 декабря и 9 утра 22 декабря от дома 41 по Заречной улице в Парголово. Ущерб потерпевшая оценила в 1 700 000 рублей.

Вечером 22 декабря в полицию Кировского района города об угоне еще одной KIA заявила 43-летняя бухгалтер торговой фирмы. Около 18:30 того же дня неизвестный преступник оставил ее без синего KIA Sorento 2018 года. Кроссовер угнали от дома 79, корпус 8, по бульвару Новаторов. Ущерб составил 2 миллиона рублей.

Ранее в том же районе у 28-летнего петербуржца похитили седан KIA K5. Автомобиль 2020 года был куплен в кредит в конце октября, а в декабре уже достался угонщикам. По кредиту успели выплатить 47 тысяч рублей. Пропала машина между 17:00 21 декабря и 9:00 22 декабря с неохраняемой парковки у дома 14, корпус 1, по улице Маршала Казакова. Полицейские отсмотрели камеры и выяснили, что в 18:15 автомобиль уехал с места парковки в неизвестном направлении. Ущерб составил 1 884 000 рублей.