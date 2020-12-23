«То ли просто желание сэкономить, то ли воровской инстинкт». Блогер Илья Варламов рассказал, где еще власти стащили ёлки у жителей

Так, в Первомайске в Нижегородской области 8-метровую ёлку спилили прямо на участке местной жительницы, пока та была на работе. Дерево обнаружили на главной городской площади, у здания местной администрации, рядом с храмом. По факту кражи проверку начала прокуратура, а «анекдотичная история» стала сюжетом Первого канала — свою вину местные власти в общении с журналистами так и не признали. Сначала сообщали, что на ель пожаловалась соседка пострадавшей, а потом говорили: жительница сама решила подарить дерево городу и подписала разрешение на спил.

Как рассказал Варламов в своем блоге 23 декабря, в этом году чиновники также стащили хвойные у жителей Нижегородской и Рязанской областей, Ставропольского края.

Рязанские социальные сети рассказали историю о сносе ёлки с участка 90-летней жительницы поселка Крутоярский Касимовского района. Якобы на месте дерева остался пень, само же хвойное украсили и переместили в центр поселка. Незадолго до этого владелица хвойного Надежда Семячкина удостоилась личного посещения главой поселка Юлией Кадимовой. Местные теперь готовят обращение к губернатору.



Скандалом вокруг главного новогоднего дерева Новопавловска сейчас занимается специально созданная комиссия администрации Кировского городского округа Ставропольского края. Центральную площадь там украсила ёлка с участка местных жителей. Те обратились к участковому, но претензий в свою сторону местные власти не принимают. По их словам, жители сами написали заявление о сносе и решили подарить дерево городу. Правда, потом передумали и попросили за хвойное денег.



Напомним, в Петербурге десяток пушистых ёлок высотой более 5 метров в конце прошлой недели загадочным образом появились у церкви Святителя Николая на Арцеуловской аллее, к приезду митрополита Варсонофия. За день до этого на глазах у горожан столько же ёлок выкопали в расположенном неподалеку дворе на улице Шаврова. В храме сообщили, что деревья приняли в дар, их высадили по инициативе администрации Приморского района. Однако в ведомстве свое участие в акции отрицают. Там так и не ответили на вопросы «Фонтанки» главе района Николаю Цеду.

