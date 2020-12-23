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Пробки в Петербурге — как в утренний час пик. Участники ДТП грустят, засыпаемые снегом

Повышенную загруженность улиц Петербурга зафиксировал «Яндекс» 23 декабря после полудня. К 13 часам она достигла 5 баллов, хотя обычно в это время бывает 4, а иногда и 3 балла. «Пятёрка» — это типичный максимальный балл для утреннего часа пик в декабре, сегодня утром тоже было 5 баллов. Пробки в Петербурге, как правило, растут во время сильных осадков, и именно после полудня начался снегопад.

Сейчас плотно и в центре города, и в спальных районах, на КАД местами также снижена скорость, хотя «красных» заторов не наблюдается.

Очевидцы в соцсетях начали сообщать о ДТП. «Первые неприятности от снежка, стоят грустят на Выборгском шоссе в сторону города», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», комментируя столкновение «Газели» и легкового автомобиля в Парголово.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Напомним, синоптики обещали сегодня Петербургу сильный снег и гололедицу.

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