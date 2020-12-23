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Молодые писатели и критики порассуждают о том, как уже не модно говорить о книгах и что делать начинающим авторам

В конце этой недели петербургский литературный журнал «Прочтение» устраивает онлайн-фестиваль. В программе — обсуждение феноменов писательства и блогерства в контексте новой этики, помощь начинающим авторам и ответы на вопрос о том, зачем делать культурные проекты без финансирования. Дискуссии пройдут с 25 по 27 декабря.

Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 25 декабря, в 13:00 критики, блогеры и литературные антропологи поспорят о том, как уже не модно рассказывать о книгах. В обсуждении примут участие главный редактор «Прочтения» Полина Бояркина, петербургский критик и специалист по фантастике Василий Владимирский, обозреватель Esquire Максим Мамлыга, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Евгения Вежлян и другие.

В субботу, 26 декабря, мероприятия начнутся в 13:00. Сначала жюри премии для молодых авторов «Фикшн35» расскажет о нескольких книгах из длинного списка. В 17:00 запланирована дискуссия «Как быть писателем и блогером в эпоху новой этики» с участием номинантов премии «Национальный бестселлер» 2017 и 2020 годов Ольги Брейнингер и Владислава Городецкого, лауреата премии «Литблог» Сергея Лебеденко и еще нескольких авторов.

Закончится день большим обсуждением на тему «Как и зачем делать культурные проекты без денег». Разговор стартует в 19:00, среди заявленных дискуссантов — главред «Прочтения» Полина Бояркина, создатель премии «Фикшн35» Владимир Панкратов, соредакторка тонкого литературного журнала «Незнание» Александра Гусева, создательница проекта интеллектуальных стендапов «Кот Бродского» Ольга Аристова, основательница курсов прозы «Глагол» Евгения Иванова.

А вечером воскресенья, 27 декабря, в 19:00, начинающим авторам расскажут, что им стоит делать, а без чего лучше обойтись. Спикерами выступят кураторы курса актуального письма «Современные литературные практики» Евгения Некрасова и Алеся Атрощенко, писательницы и ведущие подкаста «Ковен дур» Ольга Птицева и Марина Козинаки и блогер и писатель Сергей Лебеденко.

Послушать обсуждения может любой желающий, для этого надо зарегистрироваться. Участие бесплатное. 16+

Елена Васильева

Фото: предоставлено организаторами

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Комментарии (1)

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Заранее большое человеческое спасибо.
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